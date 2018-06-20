Tekirdağ'da "Narko-sokak" uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen uygulama kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde farklı bölgelerde çok sayıda personelle denetim yaptı.

Ekipler tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina, park ve bahçeler arandı. Vatandaşların da şikayetlerinin dinlenildiği uygulamada, girişi kolay metruk binalarla ilgili rapor tutuldu.

Uygulama kapsamında, 278 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 20 araç kontrol edildi. Uygulamada, aranan 3 kişi yakalandı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.