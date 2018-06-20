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'da "Narko-sokak" uygulaması

'da metruk bina, park ve bahçelerde gerçekleştirilen "Narko-sokak" uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 11:45
Tekirdağ'da Narko-sokak uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen uygulama kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde farklı bölgelerde çok sayıda personelle denetim yaptı.

Ekipler tarafından, ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina, park ve bahçeler arandı. Vatandaşların da şikayetlerinin dinlenildiği uygulamada, girişi kolay metruk binalarla ilgili rapor tutuldu.

Uygulama kapsamında, 278 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 20 araç kontrol edildi. Uygulamada, aranan 3 kişi yakalandı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ'da "Narko-sokak" uygulaması
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