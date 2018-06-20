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Zeytinburnu'nda operasyonu: 7 gözaltı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede madde satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 13:48
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede madde satışı yaptığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerin yaptıkları operasyonda B.S.(44), A.G.(27), S.Ö.(24), H.T.(47), G.Ö.(26), F.G.(34) ve M.Y.(30) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis 650 gram afyon sakızı, 607 gram metamfetamin ve 7 gram eroin ele geçirdi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S ve H.T. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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