4 kent 8 cinayet

GAZİANTEP
: Nizip ilçesinde daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süredir işsiz olan Eyyüp Yakar (27), babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü. Velayet nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48) ve kayınvalidesi Gülsüm'ü öldürüp, çocuğunu alarak kaçtı. Yakalanan zanlı, mahkemece tutuklandı. Çiftin 1 yaşındaki kızı ise annesinin yakınlarına teslim edildi. İSTANBUL:
Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen Mehdin E. tedavi olduktan sonra hastanede görevli polise giderek, evde bulunan eşi Nurşen E. ile kızı Ecrin E.'yi boğarak öldürdüğünü iddia etti. Eve giden polis, Nurşen E. ile Ecrin E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. MANİSA:
Soma ilçesi İsimsiz Çeşmesi mevkisinde araçlarını park edip sohbete başlayan Fatih Yıldırım (35), Mehmet Arslan
(31) ve Demokan Altın (27) ile henüz kimlik bilgileri belirlenemeyen grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda silahla yaralanan Yıldırım öldü. BURSA:
Karacabey ilçesinde Bülent Söken (20) baba evine dönen eşini ikna etmek için çabalarken kayınbiraderi İlhan U. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Öte yandan yine Manisa
'nın Turgutlu ilçesinde eski eşi Döne Aksu'nun evine giden Erkan D., tartışma sonrası av tüfeğiyle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, yaşamını yitirdi. Şüpheli Erkan D. ise olay yerinden kaçtı.