Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesinde insan seli

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü Hoca Abdülmetin Balkanlıoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene, Balkanlıoğlu'nun yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Sevenleri Balkanlıoğlu'nun tabutu başında dualar etti. Balkanlıoğlu'nun sevenlerinin camiye akın ettiği görüldü. Yüzlerce kişinin katıldığı törende cami avlusu Balkanlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak isteyenlerle doldu taştı. Cenaze, töreni havadan görüntülendi. Görüntülerde, Balkanlıoğlu'nun sevenlerinin camiye akın ettiği görülüyor. Camide yaşanan insan seli dikkat çekiyor.

Balkanlıoğlu'nun naaşı ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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