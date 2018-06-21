Abdülmetin Hoca vefat etti

Türkiye'nin önde gelen alimlerinden 60 yaşındaki Abdülmetin Balkanlıoğlu
, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaldırılan
Balkanlıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkanlıoğlu'nun cenazesi, kardeşi Sakarya
Valisi İrfan Balkanlıoğlu tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
İsmailağa cemaatinin önde gelen hocalarından olan Balkanlıoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazından sonra Fatih Camisi'nden kaldırılacak. İLME ADANMIŞ BİR ÖMÜR
1958'de Çorum
'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya gelen Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1986'da girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977'de Şile'nin Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978'de Sarıyer Rumeli Feneri Köyü Camisi'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980'de Eminönü Hoşkadem Camisi'nde, 1983'te de Fatih Müftülüğü'ne bağlı Acemoğlu Camisi'nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece'ye bağlı Kayabaşı köyüne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.