Aracının yakıldığını gören engelli vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Adana Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Celal Seba, henüz 1 yaşındayken, geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladı. Sebanın 5 yıl önce vergi indiriminden faydalanarak, satın aldığı 01 CEC 75 engelli plakalı otomobili, oturduğu apartmanın önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek, yakıldı. Alevler, komşuların yardımıyla söndürülürken, otomobilin ön ve arka tarafında hasar meydana geldi.