Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aracının yakıldığını gören engelli vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Aracının yakıldığını gören engelli vatandaş gözyaşlarına boğuldu

'da, 25 yıllık emeklilik tazminatıyla vergi indiriminden faydalanarak, satın aldığı engelli plakalı otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek, yakılan Celal Seba (52), aracın başında eşiyle birlikte gözyaşı döktü. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Seba, otomobili yakan kişi ya da kişilerin bulunması için yardım istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 12:21
Aracının yakıldığını gören engelli vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Celal Seba, henüz 1 yaşındayken, geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladı. Sebanın 5 yıl önce vergi indiriminden faydalanarak, satın aldığı 01 CEC 75 engelli plakalı otomobili, oturduğu apartmanın önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek, yakıldı. Alevler, komşuların yardımıyla söndürülürken, otomobilin ön ve arka tarafında hasar meydana geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracının yakıldığını gören engelli vatandaş gözyaşlarına boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN