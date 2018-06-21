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’da bir şahıs viyadükten atlayarak etti

’da henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs viyadükten aşağı atlayarak etti. Yolun ortasına düşen şahıs ve meraklı sürücüler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:03

Olay, Hekimsuyu Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek şahıs, otoyolu üzerindeki Viyadüğü'nden aşağı atlayarak etti. Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri viyadükten atlayan şahsın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan intihar eden şahsın yol ortasına düşmesi nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Meraklı vatandaşların da etkisiyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Gaziosmanpaşa’da bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti
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