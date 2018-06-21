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giyip sinin düğününü bastı!

Salonda herkes nikahın kıyılmasını beklerken giymiş başka bir kadın herkesin şaşkın bakışları arasında içeri girdi. Dünya çapında viral olan videoda, bazı konukların çığlık attığı, bazılarının ise alkışladığı dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 08:56
Gelinlik giyip eski sevgilisinin düğününü bastı!

Dünya eşi benzeri görülmemiş düğünü konuşuyor. 'nın Benoni kentinde bir düğün töreni. Gelin ve damat hazır, artık nikahın kıyılması bekleniyordu.

Ancak bu sırada giymiş başka bir kadın herkesin şaşkın bakışları arasında salona girdi.

Damadın yanına doğru giden kadının, olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Dünya çapında viral olan videoda, düğündeki konuklardan birinin gelinlikle töreni basan eski sevgiliyi dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

MİSAFİRLER ŞOKE OLDU

Tüm bunlar yaşanırken salondaki misafirlerle birlikte gelin ve damat şoka uğradı. Görüntülerde bazı konukların çığlık attığı, bazılarının ise alkışladığı dikkat çekiyor.

Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Benoni kenti, Oscarlı yıldız oyuncu Charlize Theron'un doğduğu yer olarak biliniyor.

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Gelinlik giyip eski sevgilisinin düğününü bastı!
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