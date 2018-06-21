MSÜ tercih sonuçları sorgulama! - 2018 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışmak isteyen ve bunun hayaliyle yaşayan adayları yakından ilgilendiren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanması an meselesi. 11 Haziran'da açıklanması planlanan; ancak ÖSYM tarafından yapılan değişiklikle 21 Haziran'a ertelenen 2018 MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanacak. İşte, 2018 MSÜ tercih sonuçları ve ikinci aşama hakkında merak edilen detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının 11 Haziran'da açıklanması bekleniyordu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, ÖSYM'nin planlı sınav takviminde değişikliğe gitmesi nedeniyle 2018 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına çağrıların 21 Haziran 2018 Perşembe günü duyurulacağını açıkladı. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ve merakla beklenen sonuçların bugün açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçlarla ilgili tüm detayları haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI NASIL YAPILACAK?

İkinci seçim aşamaları ise 21 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ile başlayacak. Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır. 2'nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA'da icra edilecektir.

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek. Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

- Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

- Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 01 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

- Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen "Giriş Şartlarını" taşımak,

- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.