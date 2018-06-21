Son dakika: Ak Parti’nin son oy oranı seçim anketi ile açıklandı! 24 Haziran seçim anketlerine göre…

Türkiye için tarihi seçimlere iki gün kaldı. Hafta sonu (24 Haziran Pazar) günü yapılacak olan ve Türkiye için çok önemli ve tarihi öneme sahip olan seçimler için son dakika seçim anket sonuçları ve haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim öncesi anket şirketleri yaptıkları seçim anketlerini basınla paylaştı. Merak edilen sonuçlara göre AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranları belli oldu. Seçimler ilk turda biter mi? AK Parti ve MHP'nin oy oranları ne kadar? İşte tarihi seçimle ilgili tüm detaylar haberimizde...