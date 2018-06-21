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: ’nin son oy oranı i ile açıklandı! 24 Haziran seçim anketlerine göre…

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan tarihi öneme sahip lere iki gün kala seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı öncesi merak edilen soruların başında destekledikleri partilerin oy oranları. Bir çok anket şirketi yapmış oldukları sonuçları basın üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Son seçim anketlerine göre 'nin oy oranı'da belirlendi. Adil Gür araştırma şirketi yapmış olduğu son açıklama ile aylar öncesinden söylediği sonuçların yine aynı şekilde olacağını belirtti. Diğer anket şirketlerinin de yapmış oldukları sonuçlara göre seçimlerde 'na karşı ipi göğüslemiş durumda. Peki AK Parti'nin oy oranı ne kadar? Cumhur İttifakı ne kadar oya sahip? 24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 09:38
Son dakika: Ak Parti’nin son oy oranı seçim anketi ile açıklandı! 24 Haziran seçim anketlerine göre…

Türkiye için tarihi lere iki gün kaldı. Hafta sonu (24 Haziran Pazar) günü yapılacak olan ve Türkiye için çok önemli ve tarihi öneme sahip olan seçimler için seçim sonuçları ve haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim öncesi anket şirketleri yaptıkları seçim anketlerini basınla paylaştı. Merak edilen sonuçlara göre ve 'nın oy oranları belli oldu. Seçimler ilk turda biter mi? AK Parti ve MHP'nin oy oranları ne kadar? İşte tarihi seçimle ilgili tüm detaylar haberimizde...

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Son dakika: Ak Parti’nin son oy oranı seçim anketi ile açıklandı! 24 Haziran seçim anketlerine göre…
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