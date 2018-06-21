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Son dakika: verilerine göre yurtta

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Ordu ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 09:01
Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı kesimler ile Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde batı kesimleri olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35

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Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
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