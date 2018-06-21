Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Suriyeli sığınmacı çocukların midilli keyfi

çocukların midilli keyfi

Adana'da ların yaşadığı 30 bin 600 kişilik konteyner kentteki 10 bin çocuk, Türkiye Jokey Kulübü’nün () düzenlediği Dünya ler Günü etkinliğinde animatörlerle dans edip, 'pony' diye tabir edilen midilli atlarla tur attı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 08:54
Suriyeli sığınmacı çocukların midilli keyfi

tarafından Adana Sarıçam Konaklama Merkezi'nde yaşayan çocuklara yönelik animatör ve midilli atlar eşliğinde eğlence ve terapi etkinliği düzenlendi. Müzik eşliğinde animatörlerle doyasıya dans eden çocuklar daha sonra sıraya girip yelek ve kasklarını taktıktan sonra midilli atlara binerek tur attı.

Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, konteyner kentte yaşayan 30 bin 600 nın 10 bininin çocuk olduğunu kaydederek, "Neticede burası bir kamp ortamı, bu tip etkinlikler çocukları çok sevindiriyor. Ülkelerindeki sorunlar nedeniyle ayrılıp buraya sığınmış olan çocukları sevindirmesi de ayrı bir güzellik. Bunun için TJK'ye teşekkür ediyoruz. Bu tür eğlencelerin devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim ise dünya genelinde, çeşitli sebeplerle ülkelerini terk eden 65 milyonun üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ülke olarak milyonlarca mülteciye kucak açmış bir ülkeyiz. TJK olarak da pony atlarımızı buraya getirerek çocukların atlarla bir arada olup keyifli vakit geçirmelerini istedik. Atların tedavi ve terapi edici özelliği var. Mülteci çocukların yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa atlarla unutmaları, onlarla eğlenceli vakit geçirmeleri ve mülteci çocuklar gününü kutlamak amacıyla burada bulunuyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeli sığınmacı çocukların midilli keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN