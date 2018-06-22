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280 bin lira dolandıran sahte polisi, 'simitçi' ve 'bici bicici' polisler yakaladı

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da daha önce 4 kişiyi arayıp kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıtıp vatandaşlardan 280 bin lira dolandırdığı ileri sürülen zanlı, özel güvenlik elemanını arayınca suçüstü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 09:48
280 bin lira dolandıran sahte polisi, 'simitçi' ve 'bici bicici' polisler yakaladı

Bunun üzerine özel güvenlikçi karşısındaki kişinin gerçek polis olmadığını anlayarak yanında bulunan annesine işaret ederek 155'i arayıp bilgi vermesini istedi. Anne 155'i arayarak oğlunun sahte polisler tarafından dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin deneyimli ekipleri şahsın telefonu kapatmamasını her dediğini harfiyen yapmasını istedi. Bu arada Ahmet B. parasının bankada olduğunu, 40 bin lirası olduğunu söyledi. Sahte polis bankaya gidip parayı çekmesini istedi. Ahmet B. hemen bankaya gitti bu arada bankaya sivil polisler de geldi. Burada Ahmet B. ile gerçek polisler plan yaparak zanlının park ya da açık bir alana gelmesini istedi.

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280 bin lira dolandıran sahte polisi, 'simitçi' ve 'bici bicici' polisler yakaladı
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