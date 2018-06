4 sokak kavgasında 4 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Yücel Çınar, Murat Çınar, Ersin Çınar, Latif Avcı ve Hasan Akalın yaralandı. Yücel Çınar kurtarılamadı.Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'nde Emre K. ile Ejder As (35) arasında tartışma çıktı. Emre K. ve As, birbirlerini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan As kurtarılamadı. Van'ın Gürpınar ilçesinde Bayat ve Armutçu aileleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sezer Bayat olay yerinde hayatını kaybetti. Ayhan, Aydın, Mehmet, Şakir ve İsmail Bayat ile Teyip, Murat, Cengiz ve Zekiye Armutçu yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında borç nedeniyle çıkan silahlı kavgada Füdeyl Hoşar hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı.