Abdülmetin hoca ebediyete uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Abdülmetin Balkanlıoğlu
hoca (60) binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi ve İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu hoca için dün Fatih Camisi
'nde cenaze töreni düzenlendi. Abdülmetin hocanın kardeşi Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çok sayıda belediye başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an hocası olarak bilinen Kasımpaşalı Kemal Hut Hocaefendi, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile İhsan Şenocak, Mahmut Eren ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi'nin avlusu hınca hınç doldu. Kalabalık nedeniyle izdiham yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an hocası Kemal Hut Hocaefendi ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kalabalığın ortasında kaldı. Cenazede baygınlık geçirenlerin olduğu görüldü. İnsanların avluya sığmaması nedeniyle sık sık uyarılar yapıldı ve bu nedenle cenaze namazı geç başladı. Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.