Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sarıoğlu idaresindeki 33 PG 824 plakalı kamyon, merkez Seyhan ilçesi Hipodrom Kavşağı'nda Metin Erdoğan'ın kullandığı 01 AAR 138 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Metin Erdoğan ile aynı araçta bulunan Tayfun Karadeniz, Buğra Dağlı, Şeyma Toklu ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan iki kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkartıldı.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan trafik, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından normale döndü.