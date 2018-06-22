Bodrum'da şarkıcı Hacer Tülün'ün de öldürüldüğü cinayette şok iddia!

TATİL İÇİN BODRUM'DAYDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şarkıcı Hacer Tülü'nün kısa bir süre önce tatil için Bodrum'a geldiği ve müşteri olarak gittiği bardan çıkışta kurşunlara hedef olduğu öğrenildi. 'Mabed' ve 'Ömür Törpüsü' şarkılarıyla adını duyuran Hacer Tülü'ye ünlü sanatçı Yıldız Tilbe 'Dili Ballım' adlı şarkısını vererek destek olmuştu. Tülü, 1978 İzmir doğumluydu. Genç şarkıcının cesedini Bodrum Devlet Hastanesi'nde teşhis eden ağabeyi Ozan Tülü "Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş" diyerek gözyaşı döktü.