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'da şarkıcı Hacer Tülün'ün de öldürüldüğü cinayette şok iddia!

’da gece kulübü sahibine kurulan pusuda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerden biri şarkıcı Hacer Tülü, diğeri ise mekân sahibi M. Ali Sürensoy... 4 saldırgan yakalandı. Tülü’nün eğlenmek için gittiği kulüpten çıkarken kurşunların hedefi olduğu belirtildi. İstanbul’da da bar işleten Sürensoy’un daha önce bir cinayete adının karıştığı ve saldırının da bundan kaynaklanan husumetten dolayı intikam amacıyla işlendiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 09:02 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 09:14
Bodrum'da şarkıcı Hacer Tülün'ün de öldürüldüğü cinayette şok iddia!

TATİL İÇİN BODRUM'DAYDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şarkıcı Hacer Tülü'nün kısa bir süre önce tatil için 'a geldiği ve müşteri olarak gittiği bardan çıkışta kurşunlara hedef olduğu öğrenildi. 'Mabed' ve 'Ömür Törpüsü' şarkılarıyla adını duyuran Hacer Tülü'ye ünlü sanatçı Yıldız Tilbe 'Dili Ballım' adlı şarkısını vererek destek olmuştu. Tülü, 1978 İzmir doğumluydu. Genç şarkıcının cesedini Bodrum Devlet Hastanesi'nde teşhis eden ağabeyi Ozan Tülü "Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş" diyerek gözyaşı döktü.

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Bodrum'da şarkıcı Hacer Tülün'ün de öldürüldüğü cinayette şok iddia!
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