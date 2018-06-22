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Çaldığı kamyonet hararet yapınca yakalandı

Ümraniye'den çaldığı kamyonete, babasına ait kamyonetin plakalarını takıp yola çıkan O.C. (19), araç Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hararet yaparak durunca yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 10:21
TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde, önceki gün, arıza yapan kamyonetin yanına gelen trafik ekibi, sürücü ile görüştü. Polis, hararet yapan kamyonetin sürücüsünden ehliyetini ve aracın ruhsatını istedi. Sürücünün ehliyetinin olmadığını belirleyen polis, aracın üzerinde bulunan 31 D 7211 plakasının ise başka bir araca kayıtlı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan O.C.'nin kamyoneti Ümraniye'den çaldığı, araca babasına ait kamyonetin plakalarını taktığını ve aracın yolda hararet yapması üzerine durduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan O.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Çaldığı kamyonet hararet yapınca yakalandı
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