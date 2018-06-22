Çete kulübü bastı Hacer Tülü kurban gitti

Muğla
'nın Bodrum
ilçesi Gümbet Mahallesi'nde bir gece kulübüne kimlikleri bilinmeyen kişilerce önceki gece silahla ateş açıldı. Saldırıda Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü
yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan
yaralılardan Hacer Tülü ile Sürensöy müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın İstanbul'da ünlü eğlence mekanlarından birinde yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Mehmet Ali Sürensöy'ün İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.
Olayda yaşamını yitiren ve ünlü isimlerle çalışan genç şarkıcı Hacer Tülü'nün İstanbul'dan Bodrum'a bir kız arkadaşı ile tatile gittiği ve kanlı hesaplaşma esnasında tesadüfen kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı. Olayda yaşamını yitiren Tülü'nün kız arkadaşı olayı şöyle anlattı: "Hacer, yoğun bir çalışma dönemi geçirmişti. Birkaç günlüğüne kafa dinlemek için Bodrum'a geldik. Güzel bir geceydi. Gece kulübünden çıkarken bir anda ateş etmeye başladılar. Kendimizi yere attık. Hacer'in bayıldığını zannettim. Sonra ambulans çağırdık. Yaşanan olayla uzaktan, yakından ilgimiz yok"
Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen Tülü'nün ağabeyi Ozan Tülü, "Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş" diyerek gözyaşı döktü. 4 ZANLI YAKALANDI
Bodrum polisi 4 zanlıyı Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakaladı. 4 kişinin ifadelerinde olayda yaşamını yitiren Mehmet Ali Sürensöy'u hedef aldıklarını Hatice Tülü'yü tanımadıklarını anlattığı öğrenildi.