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Dengesini kaybetti, üçüncü kattan düştü

'in Konak ilçesinde, dengesini kaybederek üçüncü kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 06:55
Dengesini kaybetti, üçüncü kattan düştü
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kestelli Mahallesi 930 sokakta bulunan bir ayakkabı atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 50 yaşındaki Fahrettin U., cam kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Fahrettin U.'nun düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan talihsiz adam, sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fahrettin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Dengesini kaybetti, üçüncü kattan düştü
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