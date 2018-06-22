Dengesini kaybetti, üçüncü kattan düştü

BUGÜN NELER OLDU

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kestelli Mahallesi 930 sokakta bulunan bir ayakkabı atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 50 yaşındaki Fahrettin U., cam kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.Fahrettin U.'nun düştüğünü gören arkadaşları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan talihsiz adam, sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fahrettin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.