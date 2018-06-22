İntihar girişimini böyle izlediler

Eskişehir
'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülten U. (22) 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar
a kalkıştı. Gülten U. polisleri yanına yaklaştırmayınca olay yerine psikolog getirildi. Zaman zaman çatının uç kısmındaki tahtanın üzerinde duran genç kızı görenlerin yüreği ağzına gelirken bazı vatandaşlar ise inşaatın karşısında yerde oturup çekirdek çitleyerek yaşananları izledi. Bir kaç kez daha intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Gülten U., psikologun çabaları sonucunda ikna edildi.