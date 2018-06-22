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girişimini böyle izlediler

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018
İntihar girişimini böyle izlediler
'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülten U. (22) 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak a kalkıştı. Gülten U. polisleri yanına yaklaştırmayınca olay yerine psikolog getirildi. Zaman zaman çatının uç kısmındaki tahtanın üzerinde duran genç kızı görenlerin yüreği ağzına gelirken bazı vatandaşlar ise inşaatın karşısında yerde oturup çekirdek çitleyerek yaşananları izledi. Bir kaç kez daha intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Gülten U., psikologun çabaları sonucunda ikna edildi.

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İntihar girişimini böyle izlediler
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