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Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye'de kaçak bir sigara imalathanesine yaptığı operasyonda yaklaşık 500 bin lira değerinde ve tütün ile sigara imalatında kullanılan makineler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 07:58
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce belirlenen adreslere operasyonu düzenledi.

Bu kapsamda Necip Fazıl Mahallesi Yiğitler Sokak'ta bulunan bir işyerine saat 01.30 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonda kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İmalathanede yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde kaçak sigara paketleri ve tütün ile sigara imalatında kullanan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
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