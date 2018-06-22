Kiracısının uyuşturucu ticareti yaptığını operasyonla öğrendi

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın göreve gelmesiyle ivme kazanan uyuşturucuyla mücadelede önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine baskınlar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları ve ticareti yaptıkları tespit edilen bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Rona'nın tepki gösterdiği yerlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin geldiğini fark edince ellerindeki uyuşturucuyu pencereden atan zehir tacirleri, narkotik polisini kandıramadı.