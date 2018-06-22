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Köpeğe avucundan su içiren e ne yaptılar?

'da, avucundan köpeğe su içirirken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen memuru , İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve tarafından ödüllendirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 23:56
Köpeğe avucundan su içiren polise ne yaptılar?

'da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik i 'a, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve tarafından ödül verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Urhal, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyit Kurtulmuş'u makamında kabul etti.

Malatya'da trafik polisi susuz kalan bir köpeği elleriyle su içirdi

Urhal, Kurtulmuş'a örnek davranışından dolayı gümüş tabak hediye etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da Kurtulmuş'a plaket verdi.

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Köpeğe avucundan su içiren polise ne yaptılar?
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