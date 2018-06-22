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'da paniği

'da 3 katlı apartmanın unda bulunan elektrik panosunda çıkan da, duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 07:21
Kütahya'da yangın paniği

Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde geceleyin meydana gelen olayda 3 katlı binanın katında bulunan elektrik panosunda çıktı.

Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık ve elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi.

Evlerinden mahsur kalanlardan bazıları balkonlara çıkarak çığlık atıp yardım bekledi. Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da itfaiye ve OEDAŞ'ın merdivenli araçlarıyla evlerde mahsur kalan, aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 12 kişiyi balkon ve pencerelerden aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazılarını hastaneye götürüldü. Yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Kütahya'da yangın paniği
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