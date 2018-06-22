Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı!

Olay Eskişehir-Afyon karayolu Çifteler kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Eskişehir'den Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıkan Yusuf P. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan Hilal Poyraz olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf P., Hüseyin K., ve Erdal D., ise yaralandı.

'GENÇ ÇİFT 2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ'

Araçta hayatını kaybeden Hilal Poyraz, bu yıl Nisan ayında Afyon'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin K. ile nişanlandığı ve Haziran ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri Erdal D.'yi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine, Hüseyin K. ve Yusuf P.'yi de Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.