Samsun'da narkotik polisinden operasyon: 13 gözaltı

Samsun
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışmalarda 4 kişiyi 6.43 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Şube
Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bir kişiyi 0.54 gram esrar ile birlikte, Bahçelievler Mahallesi'nde 1 kişiyi 2 kök dişi Hint keneviri bitkisiyle, Selahiye Mahallesi
'nde 1 kişiyi 0.05 gram bonzai ile yine Selahiye Mahallesi'nde 1 kişiyi 2.06 gram esrar ve 8 adet Lyrıca adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ile birlikte yakaladı. İlyasköy Mahallesi'nde 2 ayrı olayda ise 2 kişi 3,40 gram esrar ve 10 adet lyrıca hap ile yakalandı. Bir otomobil de yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 2 adet amaç dışı bıçak ele geçerken bu olayda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adam yaralama suçundan aranan bir kişi de narkotik ekipleri tarafından yakalandı.
Toplam 13 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.