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’de taksiciler lere saldırdı

’de otellerin bulunduğu bölgeye taksiyle gelen ler, fazla para istediğini iddia ettikleri şoföre tepki gösterince bir grup taksicinin saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:02
Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyruklu turistler, akşam saatlerinde uçaktan inerek havalimanında taksiye bindi. Bir süre sonra Talimhane bölgesindeki otellerine varan turistler araçtan indi. O sırada taksi şoförü turistlerden ücreti istedi. Ancak ücretin kabarık olduğunu iddia eden turistler, şoföre tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan diğer taksi şoförleri de olay yerine geldi. Çıkan kavgada turistler taksiciler tarafından darp edildi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde taksici e saldırıyor.
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Taksim’de taksiciler Arap turistlere saldırdı
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