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Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

’nın Gelendost ilçesinde babasıyla hayvanlara ot biçmeye giden 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düşmesi soncu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 11:55
Edinilen bilgilere göre, olay dün saat 18.00 sıralarında Gelendost Balcı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, baba Ali Rıza Demir ile birlikte, traktörle hayvanlara ot biçmek için araziye giden 5 yaşındaki Yılmaz Demir, dönüş yolunda dengesini kaybederek traktörden aşağı düştü. Talihsiz kazada 5 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu'na sevk edildi.Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, küçük Yılmaz'ın cenazesi bugün il ve yurt dışından yakınları geldikten sonra düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.
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Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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