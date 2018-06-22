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ndeki çöp kutusuna yaptı!

'nın Erenler ilçesinde, bir nde bir kişinin çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 17:26
Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptı!

Olay, Erenler'de bir nde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken aldıkları kötü koku üzerine koridora çıkan esnaf, kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Bina görevlileri, çöpe gidip baktıklarında dışkı olduğunu gördü. İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleriyle şok yaşadı. Görüntülerde binaya giren bir kişinin bir süre sonra koridordaki çöpe tuvaleti yaptığı görüldü. İş yerlerinin kapalı olduğu sırada adamın çöpe oturup yapması üzerini giyip iş merkezinden ayrılması kameraya yansıdı. Binadaki tuvaletin, kişinin tuvaletini yaptığı çöpe 15 metre mesafede olduğu öğrenildi.


Bina yönetiminin bu olaydan sonra koridorlarda bulunan çöp kutularını kaldırma kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili polise ise herhangi bir şikayet yapılmadı.

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Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptı!
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