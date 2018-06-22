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'da terör saldırısı! Bir terörist yakalandı

'ın Saray ilçesinde jandarma ekibine 'lı teröristlerce bir araçtan açılan ateş sonucu çıkan da bir terörist yaralı olarak yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:02
Van'da terör saldırısı! Bir terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Karahisar-Çaybağı karayolunda, dün gece saat 22.40 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyesine, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Jandarma ekiplerinin teröristlere anında karşılık vermesi üzerine çıkan da bir terörist yaralı olarak gözaltına alındı.

Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olayda hafif yaralanan bir asker, hastaneye kaldırıldı.

Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada, iki el bombası, el dürbünü, iki şemsiye, not defteri, maket bıçağı, met, uyku tulumu, ses kayıt cihazı, akümülatör, 20 pil, şarj cihazı, kütüklük, tablet bilgisayar, 5 paket sigara, poşu, yelek, kan kesici iğne, iki hafıza kartı, tırnak makası, bir kutu ilaç ve terörist başına ait fotoğraf ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

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Van'da terör saldırısı! Bir terörist yakalandı
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