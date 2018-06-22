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Yolcu otobüsünde taciz dehşeti: 1 yaralı

Ataşehir'de bindikleri otobüste kadın yolcuyu taciz eden 2 şahıs, kendilerine tepki gösteren diğer yolculara bıçak ve tornavidayla saldırdı. Çıkan arbedede zanlılara tepki gösteren bir yolcu yaralanırken, tacizci şahıslar kayıplara karıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 10:46
Yolcu otobüsünde taciz dehşeti: 1 yaralı

Olay, Ataşehir Uydukent otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Alemdar-Kadıköy seferi yapan otobüsün içerisinde bulunan 2 şahıs, bir kadın yolcuyu taciz etti. Kadının tepkisi üzerine diğer yolcular da 2 zanlıya müdahale ederek, otobüsten aşağı indirmek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 2 şüpheli yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla bir yolcuyu yaraladı. Olayın ardından 2 şahıs kayıplara karışırken, taciz edilen kadının ise yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaparken, yaralanan yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

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Yolcu otobüsünde taciz dehşeti: 1 yaralı
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