Yolcu otobüsünde taciz dehşeti: 1 yaralı

Olay, Ataşehir Uydukent otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Alemdar-Kadıköy seferi yapan otobüsün içerisinde bulunan 2 şahıs, bir kadın yolcuyu taciz etti. Kadının tepkisi üzerine diğer yolcular da 2 zanlıya müdahale ederek, otobüsten aşağı indirmek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 2 şüpheli yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla bir yolcuyu yaraladı. Olayın ardından 2 şahıs kayıplara karışırken, taciz edilen kadının ise yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.



Olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaparken, yaralanan yolcu ise hastaneye kaldırıldı.



