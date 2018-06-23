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ile aldattın’ boşanması

İşadamı Bülent Çavuşoğlu ve eşinin 7 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Tuğçe Çavuşoğlu’nun “Beni ’la aldattı” iddiasıyla açtığı dava sonucu işadamı, eşine 550 bin lira tazminat ödeyecek

Giriş Tarihi: 23.6.2018
‘Ajda Pekkan ile aldattın’ boşanması
'la kendisini aldattığı iddiasıyla 7 yıl önce boşanma davası açan Tuğçe Çavuşoğlu ile işadamı eşi Bülent Çavuşoğlu anlaşmalı boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları ile davacı Tuğçe Çavuşoğlu ile davalı Bülent Çavuşoğlu katıldı. Taraflar yıllardır süren davayla ilgili boşanma konusunda anlaştıklarını ve anlaşmalı olarak protokol dâhilinde boşanmalarına karar verilmesini istediler. Anlaşmalı boşanma davasını kabul eden mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi. Boşanma protokolüne göre Bülent Çavuşoğlu, boşandığı eşi Tuğçe Çavuşoğlu'na 550 bin lira tazminat verecek. Bülent Çavuşoğlu velayeti anne Tuğçe Çavuşoğlu'na verilen müşterek çocuk için aylık 7 bin lira nafaka verecek. Bülent Çavuşoğlu ayrıca boşandığı eşine lüks bir otomobil alacak.
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‘Ajda Pekkan ile aldattın’ boşanması
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