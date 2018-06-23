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'nda facia

Serinlemek amacıyla 'na giren 3 çocuktan ikisi kurtarılırken, diğer çocuğu sürüyor. İşte ayrıntılar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 15:30

Serinlemek amacıyla 'na giren 3 çocuktan ikisi kurtarılırken, diğer çocuğu devam ediyor. Alınan bilgiye göre, (11), kardeşi (8) ve arkadaşları (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanak'ı kurtardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ı arama çalışmaları başlattı. Ekipler, çalışma sonucunda Şefik Yanak'ı da kurtardı. Yanak, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Alibeyköy Barajı'nda facia
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