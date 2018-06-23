Alibeyköy Barajı'nda facia

Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan ikisi kurtarılırken, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve arkadaşları Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanak'ı kurtardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ı arama çalışmaları başlattı. Ekipler, çalışma sonucunda Şefik Yanak'ı da kurtardı. Yanak, ambulansla hastaneye sevk edildi.