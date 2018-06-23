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Alışveriş merkezinin unda ceset bulundu!

Yakınlarını telefonla aradı, ortadan kayboldu. Ekipler, Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin girişinde yer alan boş binanın katına baktıklarında cesetle karşılaştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:30
Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

'nın Menteşe İlçesinde 14 Haziran'da yakınları ile telefonda görüştükten sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki 'ın boy bir binanın katında cesedi bulundu. Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkiindeki evinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Yüksel Meydan Ramazan Bayramından bir gün önce yakınları ile telefonda görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Meydan'ın ağabeyleri Saffet ve Sabahattin Meydan, kardeşlerinin kayıp olması üzerine polis ve jandarmaya bilgi erdikten sonra arama çalışmaları yapıldı.

Yapılan arama çalışmalarında son olarak sanayi bölgesinde MOBESE kameralarında tespit edilen Meydan'ın arama çalışmalarına ailesi ve çocukları da katıldı. Sanayisi sitesi karşısındaki alışveriş merkezlerinin girişinde boş binanın bodrum katında yapılan aramada Yüksel Meydan'ın cesedine ulaşıldı. Polise bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Olay Yeri İnceleme ve ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Meydan'ın cesedi otopsi için Büyükşehir Cenaze aracı ile Muğla Kurumu'na gönderildi.

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Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!
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