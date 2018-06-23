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toplamak için çıktığı ağaçta...

merkez Seldeğirmeni Mahallesi Yükselen Sokak'ta toplamak için ağaca çıkan 61 yaşındaki vatandaş, na kapılarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 20:11
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçta...

Edinilen bilgilere göre, toplamak için ağaca çıkan Bekir Eker (61) çıktığı ağacının üstünden geçen yüksek gerilim hattına ait telleri fark edemedi.

Ağacın tepesine kadar çıkan Eker, burada na kapılarak bulunduğu yerde hayatını kaybetti.

CENAZEYİ AĞAÇTAN İTFAİYE İNDİRDİ

Hayatını kaybeden Eker'i cansız bedenini ise Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirdi. Eker'in cenazesi daha sonra Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçta...
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