Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçta...

Edinilen bilgilere göre, ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Bekir Eker (61) çıktığı ağacının üstünden geçen yüksek gerilim hattına ait telleri fark edemedi.

Ağacın tepesine kadar çıkan Eker, burada elektrik akımına kapılarak bulunduğu yerde hayatını kaybetti.

CENAZEYİ AĞAÇTAN İTFAİYE İNDİRDİ

Hayatını kaybeden Eker'i cansız bedenini ise Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirdi. Eker'in cenazesi daha sonra Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.