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İki oğlunu vurup etti

’da cinnet getiren 70 yaşındaki Hadi Yar, İsmail (34) ve Feyzullah Yar’a (38) kurşun yağdırdı. Ardından etti. İsmail Yar olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.6.2018
İki oğlunu vurup intihar etti
'ın Sason ilçesinde cinnet getiren 70 yaşındaki baba Hadi Yar, iki oğlunu vurduktan sonra etti.
Hadi Yar'ın oğullarından biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Olay Sason ilçe merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı cinnet getiren Hadi Yar, iki oğlu ile tartıştı.
Baba Yar, evde kendisine ait silahla oğlu İsmail (34) ve Feyzullah Yar'a (38) kurşun yağdırdı.
Ardından başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi. İsmail Yar olay yerinde hayatını kaybetti.
Sason İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan Feyzullah Yar ise ağır yaralandı. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Feyzullah Yar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Necdet ÇAKIR / SABAH
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İki oğlunu vurup intihar etti
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