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Köprü bariyeri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

'da köprü bariyeri otomobilin ön camına ok gibi saplandı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 11:17
Köprü bariyeri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kaza, 'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü üstünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, idaresindeki 06 TJ 573 plakalı otomobil, Baruthane mevkisinden Atakum istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Köprünün bariyeri otomobilin ön camına ok gibi saplanıp içeri girdi. otomobil sürücüsü Burakhan Şahin ile yanında bulunan yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Köprü bariyeri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
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