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Kovalama sonucu yakalanan araçtan 4 kilo esrar çıktı

’da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilden 4 kilo esrar maddesi çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 07:17
Olay, Seyhan İlçesi Obalar Caddesi Barış Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zırhlı yunus timleri şüphelendiği 31 L 6771 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Abdulgafur Yalçın (38) ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı. Zırhlı yunus timleri kaçan sürücüsünün önünü keserek kıskıvrak yakalandı. Polisler Yalçın'ı arabadan indirip, aracı aramaya başladı. Araçta yapılan aramalarda, 2 poşet içerisinde toplam 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri Yalçın'a kelepçe takarak gözaltına aldı. Yalçın sorgulanmak için emniyete götürülürken olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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Kovalama sonucu yakalanan araçtan 4 kilo esrar çıktı
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