Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Zonguldak
'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde 16.00- 24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yarım saat süren çalışmanın ardından bir işçi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı işçi Ferdi Oral, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.