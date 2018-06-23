Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Seçmen bilgisi sorgulamada sahte sitelere aman dikkat!

Seçmen bilgisi sorgulamada sahte sitelere aman dikkat!

Edinilen son dakika bilgisine göre, uzmanlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i için okul ve sandık bilgilerini resmi olmayan sitelerden öğrenmek isteyen vatandaşların bilgilerinin, bazı sayfalar ve uygulamasıyla izinsiz alınabileceği uyarısında bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 09:55
Seçmen bilgisi sorgulamada sahte sitelere aman dikkat!

Siber güvenlik uzmanı Mehmet Burak Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda insanların bilgilerini çalmaya yönelik sahte sitelerin açılmaya başlandığını söyledi.

Özellikle oy verecekleri sandıkları öğrenmek isteyen vatandaşların Yüksek Kurulu () sitesi zannederek, başka bir siteye giriş yapabildiğini belirten Torun, "Vatandaşlar, YSK benzeri sahte siteye girdiğinde karşısına bir form çıkıyor. 'Seçim yerimi sorgula' formunu özel bilgilerini paylaşarak dolduruyor ve bu şekilde dolandırıcıların ağına düşüyor. Özellikle sandık sorgularken 'www.ysk.gov.tr' harici sitelere itibar edilmemesi lazım." dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçmen bilgisi sorgulamada sahte sitelere aman dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN