Seçmen bilgisi sorgulamada sahte sitelere aman dikkat!

Siber güvenlik uzmanı Mehmet Burak Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda insanların bilgilerini çalmaya yönelik sahte sitelerin açılmaya başlandığını söyledi.

Özellikle oy verecekleri sandıkları öğrenmek isteyen vatandaşların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sitesi zannederek, başka bir siteye giriş yapabildiğini belirten Torun, "Vatandaşlar, YSK benzeri sahte siteye girdiğinde karşısına bir form çıkıyor. 'Seçim yerimi sorgula' formunu özel bilgilerini paylaşarak dolduruyor ve bu şekilde dolandırıcıların ağına düşüyor. Özellikle sandık sorgularken 'www.ysk.gov.tr' harici sitelere itibar edilmemesi lazım." dedi.