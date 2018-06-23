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Son Dakika! 'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte ...

Edinilen bilgisine göre, 'nin 'nda düzenlenecek mitingi nedeniyle 'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte ...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 09:44
Son Dakika! Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte trafiğe kapalı yollar...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin () bugün 'da 'nda düzenleyeceği miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Son Dakika! Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte trafiğe kapalı yollar...
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