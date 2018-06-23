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Son Dakika: ’nın ’de boş bırakılan görüntülendi

Son dakika haberi... ’ta ’ya yönelik operasyonlar sürerken ’deki kontrol noktaları ve terör örgütünün elebaşı ’ın posterinin bulunduğu bölge görüntülendi. İHA ve SİHA’larının yanı sıra F16 bombardımanından korunmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı görüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 14:43
Son Dakika: PKK’nın Kandil’de boş bırakılan kontrol noktası görüntülendi

'ya yönelik 10 Mart'ta 'ta başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor. 4 aylık süreçte yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kalbi 'deki bir nı görüntülendi.

PKK'NIN KONTROL NOKTASI BOŞ BIRAKILDI

Kaydedilen görüntülerde Kandil'in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK'nın kontrol noktasının boş olduğu görüldü. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA ve SİHA'larının yanı sıra F16 bombardımanından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı ve mobil olarak devriye gezdiği öğrenildi. Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı 'ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti.

Son Dakika: PKK hem kör hem de sağır
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Son Dakika: PKK’nın Kandil’de boş bırakılan kontrol noktası görüntülendi
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