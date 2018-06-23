Üç iş kazası bir günde 4 can aldı

Konya
'da üzerine ham mermer kayası düşen işçi, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Umurlu sokakta bulunan mermer fabrikasında çalışan Uğur Uyar (46) ham mermer kayalarını vince yükledi. Vinç hareket ettiği sırada halatlardan kayan mermer, Uyar'ın üzerine düştü. Uyar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada da forkliftin kaldırdığı paletin üzerinde çalışan Mustafa Çimen ve Hüseyin Kaya, dengelerini kaybederek düştü. Yaralanan işçiler kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Elazığ
'da da temizlik için bahçede bulunan 16 metrelik kuyuya inen Günaydın Cankara (61) elektrik akımına kapılarak vefat etti.