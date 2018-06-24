Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu

3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu

’nun Daday ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 3 ev, 3 ahır ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:14
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyü Topaloğlu Mahallesi'nde Yılmaz Özdemir'e ait evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. İhbar sonrası olay yerine gelen Daday Belediye itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, yangına müdahalede bulundu. Giderek büyüyen yangın sonrasında yangın mahalline Azdavay, Seydiler, Ağlı ve 'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Yılmaz Özdemir ile Muammer Topaloğlu ve Nurettin Topaloğlu'na ait ikişer katlı 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır ve 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



CAN KAYBI YOK

Daday Değirmenözü Köyü Muhtarı Satı Dolapçı, köylerinde elektrik kontağından çıktığını tahmin ettikleri yangın çıktığını belirterek, "Ev yanmaya başladığında Daday Belediyesi itfaiye ekiplerini aradım ve ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale ettiler. Yangın giderek büyüdü ve bunun sonucunda iki katlı 3 ev, 3 kuruluk, 3 ahır ve 2 ambar yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok ama içerisindeki eşyalar ve malzemeler tamamen yanmıştır. Köylüler ve ben, evlerden alabildiğimiz eşyaları aldık ama köyde kullanılan bütün eşyalar ve malzemeler yanmıştır" dedi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken yangın yerinde soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN