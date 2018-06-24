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Araçta sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Sarıkamış’ta bir aracın ön tamponunda sıkışan kedi, kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:17
Araçta sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Sarıkamış'ta park ettiği aracından kedi sesinin geldiğini duyan sürücüsü Remzi Gül, aracını kontrol etmeye başladı. Aracının alt muhafazasından giren ve ön tamponda sıkışan bir kedi olduğunu gören Gül, aracının çalıştırmadan vatandaşların yardımıyla iterek tamirciye getirdi. Aracının çalıştırdığında kediye zarar vereceğini düşünen Remzi Gül, tamirciye aracının alt muhafazasını söktürdü.

Yaklaşık bir saatlik mücadele sonrasında aracının tamponunda sıkışan kedi kurtarıldı. Tamircinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkan kedi, koşarak gözlerden kayboldu. Araç sahibi Remzi Gül'ün bu davranışı karşısında, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran tamirci ise Gül'den ücret almadı.

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Araçta sıkışan kedi böyle kurtarıldı
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