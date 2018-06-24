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’u ‘korsanlar’ bastı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Bodrum’u ‘korsanlar’ bastı
Eşsiz mavi lacivert koylarıyla ünlü 'un guletlerinin yanı sıra limanlarına sıra sıra dizili "korsan gemi" görünümlü tur tekneleri de ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen ler, sırayla tur teknelerine binerek Bodrum'un maviliklerine yolculuk yapıyor. Rus turistlerin ağırlıkta olduğu gruplar, belirlenen güzergâhlardaki koylarda denizin, güneşin ve eşsiz doğanın keyfini sürüyor. "Korsan gemi" görünümlü tur teknesi sahiplerinden Enver Kantarmış "Ağırlıklı olarak Rus piyasasıyla çalışıyoruz. Ruslar bu bölgeye ilgi gösteriyor. Misafirlerimizi Karaada'daki termal suya, Poyraz'a, Kızılburun ve Dalgıç koylarına götürüyoruz. Onlar bu turlardan oldukça mutlu ayrılıyorlar. Biz de memnunuz" dedi.
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Bodrum’u ‘korsanlar’ bastı
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