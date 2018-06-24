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'da trafik kazası: 4 yaralı

D-100 karayolunun kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 16:51
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine seyreden Ahmet B. idaresindeki 34 JR 7142 plakalı otomobil, Çaydurt kavşağında yan yoldan ana yola çıkan İbrahim A. yönetimindeki 14 EL 751 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 2 otomobilde orta refüje çıkarak durabildi.

Kazada sürücülerle Ahmet B.'nın kullandığı araçta bulunan Müzeyyen ve Fatma B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
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