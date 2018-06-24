Bulanık’ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bulanık'a bağlı Akçaarmut köyünde Ş. ve B. ailesi arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. İki aile arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ş. ailesi fertleri B. ailesine silahlarla saldırdı. Saldırıda 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bulanık ve Muş
'taki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kavga sırasında başına kurşun isabet eden ve Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
9 yaşındaki Berfin B.'nin durumunun ağır olduğu, ilk müdahalenin ardından Elazığ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.