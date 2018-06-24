Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bulanık’ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Bulanık’ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

'un Bulanık ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 16:32
Bulanık’ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Bulanık'a bağlı Akçaarmut köyünde Ş. ve B. ailesi arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. İki aile arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ş. ailesi fertleri B. ailesine silahlarla saldırdı. Saldırıda 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bulanık ve 'taki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kavga sırasında başına kurşun isabet eden ve Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki Berfin B.'nin durumunun ağır olduğu, ilk müdahalenin ardından Elazığ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulanık’ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN