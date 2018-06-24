Düğün öncesi oy kullandılar

Cumayeri ilçesinde bugün düğünleri yapılacak olan 28 yaşındaki Musa Aydın ve 26 yaşındaki Aynur Coşkun, gelinlik ve damatlıkla sandık başına geldi.

Gelin arabasıyla okul girişine gelen gelin ve damat burada alkışlarla karşılandı.

Kayıtlı olduğu "1001" numaralı sandığa gelen damat Musa Aydın, oyunu kullanarak Aynur Coşkun ile oy zarfını sandığa attı.

Gelin-damat, yine alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, en mutlu günlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başına gittiklerini söyledi.

Düğün ve seçim heyecanını bir arada yaşadıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Yeni bir döneme girdik, bugün de ülke olarak yeni bir sisteme gidiyoruz. Biz de düğün öncesinde gelip tercihimizi kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, üzerimize düşeni yaptık. Temennimiz en iyisinin olması, ona göre seçim yaptık, artık önümüze bakacağız."

Aydın, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

KEDİSİYLE OY KULLANDI

Aziziye Mahallesi'nde oturan 26 yaşındaki Pınar Aydın, evinde beslediği kedisiyle Aziziye İlkokulu'nda oy kullandı.

Oyunu kullanan Aydın, kedisi "Peluş" ile "1033" numaralı sandık önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aydın, kedisiyle oy kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu ülkede sadece insanların değil, hayvanların da haklı olabileceği, hayvan haklarını koruyan bir yönetim olsun istiyoruz. O yüzden Peluş kızımla birlikte oy kullanmaya geldim. Vatana, millete hayırlı olur inşallah." dedi.

Bu arada, engelli 61 yaşındaki Fehime Atabey de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün özel aracı ile Uzunmustafa İlkokulu'nda oy kullandı.

Atabey, görevli memurla "1024" numaralı sandığın başına gelerek oy verdi.

Verilen hizmet için tüm personele teşekkür eden Atabey, şunları söyledi:

"Arkadaşlar beni gelip evden aldılar, oy atacağım okula getirdiler. Çok rahat oldu, oyumu da kullandım. Vatana millete hayırlı olsun. Çok mutlu oldum."